Atm, nei giorni del salone +11% di passeggeri in metro

Nei giorni della Design Week dal 16 al 21 aprile, con salone del mobile e fuorisalone, le linee della metropolitana di Milano hanno trasportato quasi 800mila passeggeri, l'11% in più dello scorso anno.

Di questi un quarto, ovvero duecentomila, sono transitati nella stazione metro di Rho Fiera.

"Nel complesso - spiegano da Atm, l'Azienda Trasporti Milanesi - in questi giorni si è registrato un incremento positivo di passeggeri, benché persista un calo strutturale in media del 10-15% rispetto al periodo pre Covid".



