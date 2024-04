Accoltellamento in strada nel Lecchese, un morto

Omicidio questa mattina a Esino Lario, centro montano in provincia di Lecco. La vittima è Pierluigi Beghetto, 53 anni, ex assessore e consigliere comunale. Da quando è stato possibile accertare, la vittima sarebbe stata uccisa a coltellate al culmine di una lite per problemi di vicinato e il presunto omicida sarebbe stato già fermato.

Sul posto sono intervenuti in forze i carabinieri della Compagnia di Lecco, con indagini coordinate dalla Procura di Lecco. Da Sondrio è atterrato, attraverso la centrale operativa del 118, anche l'elisoccorso. Sono in corso i primi accertamenti per cercare i ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA