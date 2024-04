Operaio stritolato: De Corato, Lombardia detiene primato morti

"Regione Lombardia detiene il primato dei morti sul lavoro. Servono polizie locali che controllino aziende": lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, riguardo l'operaio di 23 anni morto stritolato, la scorsa notte, in un'azienda di Cusago nel Milanese.

"Leggo la triste notizia" di un lavoratore "in un'impresa di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali, risucchiato dalla bocca di aspirazione del macchinario tritarifiuti. Purtroppo la nostra Regione - sottolinea il parlamentare - detiene il primato per numero di vittime sul posto di lavoro. Occorre intervenire al più presto per contrastare questo fenomeno in continua crescita".

"Di questo delicato e importante tema, mi sono occupato già diversi anni fa. Proprio in Regione Lombardia, sottoscrissi un Protocollo d'Intesa con Anci, Ance e Ats a cui aderirono vari comuni e vennero aumentati i controlli sulla sicurezza nei cantieri edili grazie all'impiego degli agenti di polizia locale il cui obiettivo era quello di una netta riduzione degli infortuni - conclude De Corato -. Scrissi, inoltre, una lettera ai 1.500 sindaci lombardi sollecitandoli ad utilizzare i vigili per questi controlli. Il ruolo della Polizia Locale nei controlli dei cantieri e sui posti di lavoro è fondamentale e potrebbe prevenire tutte queste morti sui luoghi di lavoro a cui, purtroppo, assistiamo frequentemente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA