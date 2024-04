Milan-Cortina: Malagò,collegamenti Valtellina non saranno pronti

"Non è il mio mestiere, perché io mi devo occupare dell'evento ma se mi si chiede se tutte le opere di collegamento tra Milano e la Valtellina saranno ultimate nel 2026? Ecco, no. Non è possibile". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine di un incontro al Salone del Mobile di Milano.

Malagò ha parlato anche dei lavori per il Pala Santa Giulia: "I lavori proseguono, è una realizzazione di opere terze. Siamo attenti osservatori - le sue parole - ma la situazione è assolutamente chiara e sotto controllo. Milano ne avrà un grande beneficio. Pala Santa Giulia, o Pala Italia, avrà una partenza sportiva ma credo ospiterà poi una serie di concerti indoor con parcheggi e fruibilità".



