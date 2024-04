Giro: Livigno è pronta, sport ed eventi per la 15/a tappa

Campioni azzurri di ieri e di oggi, Sonny Colbrelli, Elia Viviani e Vincenzo Nibali, sono stati tra i protagonisti a Livigno della presentazione della 15/a tappa del giro d'Italia che tra un mese avrà come traguardo proprio la località lombarda. Il 19 maggio, infatti, la frazione della corsa rosa partirà dal lago di Garda e porterà i ciclisti dopo 220 chilometri al traguardo sul Mottolino, posto a 2400 metri di quota.

In occasione della corsa, è stata organizzata una quattro giorni di attività, tra cultura e spettacolo, tra cui lo show dei The Kolors, in programma il 20 maggio, e il talk 'La fabbrica dei sogni' con Viviani e Colbrelli. Per la presentazione, il Mottolino, venue olimpica dei Giochi del 2026, è stato vestito 'a festa', con l'istallazione di una tribuna, che ha abbracciato tutta l'area del traguardo. Alla presentazione hanno partecipato, oltre al sindaco, Remo Galli, anche l'assessore della Regione Lombardia a Enti locali, montagna e risorse energetiche, Massimo Sertori, e il sottosegretario con delega allo Sport e ai Giovani, Lara Magoni.





