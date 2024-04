Fiano (Pd), non autorizzare cortei per commemorare Ramelli

Ci saranno anche quest'anno, come in passato, "centinaia" di persone che faranno a Milano il saluto romano alle commemorazioni per ricordare Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da un gruppo di giovani di estrema sinistra legati ad Avanguardia Operaia. A prevedere lo scenario per le celebrazioni del prossimo 29 aprile è l'esponente del Pd Emanuele Fiano.

"Ci saranno denunce - ha aggiunto riferendosi a quanto accaduto dopo le commemorazioni degli anni scorsi a Milano -, ci saranno processi e l'anno prossimo sarà di nuovo così".

"Spero che non venga autorizzato proprio nessun corteo - ha detto ancora Fiano - e che vengano di nuovo denunciati coloro che li cinicamente usano la pietà umana per l'esibizione dell'apologia di fascismo. Perché per me è antifascismo sempre".





