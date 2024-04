Atletica: azzurro Ali corre in 10"01 a Nairobi

A un soffio dal muro dei dieci secondi, anche se con troppo vento a favore. È un gran debutto stagionale nei 100 metri per l'azzurro Chituru Ali con l'ottimo crono di 10"01 (+2.2) a Nairobi, nella tappa Gold del Continental Tour, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica, malgrado la pioggia che inizia a scendere poco prima del via.

Soltanto la brezza di poco superiore al consentito nega la gioia del record personale al 25enne comasco delle Fiamme Gialle che però tiene testa ad avversari di alto livello e si piazza al quarto posto. Un risultato, in parte agevolato anche dai 1800 metri di altitudine dello stadio Kasarani, che lo proietta verso i prossimi Europei di Roma a due anni dalla finale continentale raggiunta con 10"12 a Monaco. Vince lo statunitense Kenny Bednarek, argento olimpico dei 200 metri, in 9"91 davanti al liberiano Emmanuel Matadi (9"99) e al britannico Jeremiah Azu (10"00).

Ali, allenato da Claudio Licciardello a Castelporziano, finalista mondiale dei 60 indoor in questa stagione, si toglie la soddisfazione di precedere un big come il keniano Ferdinand Omanyala, quinto in 10"03 di fronte al pubblico di casa.



