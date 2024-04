Al parcheggio della Rinascente scassinato il van di Brumotti

Nel parcheggio della Rinascente, nel piano centro di Milano, è stato scassinato il furgone con l'attrezzatura per le riprese e la bici in carbonio di Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia che si trovava nei paraggi a per consegnare la "merdina" a chi parcheggia senza averne diritto nei posti dei disabili.

In un comunicato Striscia, che nei prossimi giorni manderà in onda il servizio, parla di "allarme sicurezza a Milano. Non solo borseggi, ma anche furti alle auto in pieno giorno e in una zona centralissima" Ieri, di ritorno nel parcheggio che è "custodito e videosorvegliato" Brumotti e la troupe hanno trovato che il van "era stato scassinato e sono stati rubati telecamere, computer, valigie e pure la bici in carbonio personalizzata dalla scritta Brumotti con cui l'inviato-biker era entrato nel Guinness".





