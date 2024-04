A fuoco 20 tonnellate di ingombranti in un impianto del Lodigiano

A Fombio (Lodi) è in corso un vasto incendio nel centro di selezione rifiuti A2A Reclycling e stanno bruciando 20 tonnellate di rifiuti ingombranti vari. Sul posto è arrivata l'Arpa ma anche i carabinieri e la Protezione civile.

Mentre sono in corso analisi dell'Agenzia regionale di prevenzione a protezione ambientale per stabilire quali misure eventualmente adottare per la popolazione, il sindaco Davide Passerini, per sicurezza, ha chiesto di tenere le finestre chiuse su tutto il territorio comunale fino a nuovo ordine.





A2A: 'Non coinvolti rifiuti pericolosi'

La direzione della società rende noto che "sono stati interessati dall'evento esclusivamente rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata degli ingombranti", e che "il sito non tratta rifiuti pericolosi". L'Arpa rimane comunque sul posto per monitorare costantemente la qualità dell'aria e capire se la combustione possa aver prodotto sostanze tossiche con eventuali ricadute sul territorio. La A2A spiega che non c'è stata "nessuna conseguenza per il personale e per l'impianto".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA