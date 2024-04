Torna Street for Kids, la mobilitazione per la sicurezza stradale

Il 10 maggio torna Street For Kids, la mobilitazione che si svolgerà in tutta Italia - e parallelamente in tutta Europa con centinaia di manifestazioni tra il 20 aprile e il 26 maggio - per chiedere strade scolastiche nelle città italiane. L'iniziativa ha l'obiettivo di chiedere maggiore sicurezza stradale per i bambini e le bambine che vanno a scuola e prevede diverse tipi di azioni: blocchi del traffico automobilistico nelle strade davanti alle scuole con attraversamenti delle strisce pedonali; organizzazione di attività per far giocare i bambini in strada; pedalate 'bike-to-school' con gruppi di genitori e bambini che insieme vanno a scuola in bici.

Le iscrizioni, per le scuole e le associazioni dei genitori che desiderino partecipare alla manifestazione, sono aperte fino al 30 aprile.

In Italia il maggiore numero di strade scolastiche è Milano (44). In Europa, invece, il numero più alto si registra a Londra: 600. I loro benefici sono molti, tra cui una maggiore sicurezza per bambini e bambine e lo sviluppo di una mobilità sostenibile e a zero emissioni.



