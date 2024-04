La Scuola di Restauro di Botticino apre laboratorio in Triennale

In occasione della Milano Design Week 2024, da oggi fino a domenica prossima, la Scuola di Restauro di Botticino apre negli spazi della Triennale un laboratorio di restauro temporaneo. L'obiettivo dell'iniziativa - spiegano gli organizzatori - è quello di sensibilizzare e avvicinare il grande pubblico ai processi di restauro, conservazione e valorizzazione degli oggetti più iconici della collezione permanente del Museo del Design Italiano di Triennale.

Gli studenti della Scuola di Botticino, accompagnati dai propri docenti, svolgeranno analisi e interventi di pulitura su alcuni importanti pezzi di design, eccellenze del Made in Italy, che costituiscono oggi "la memoria storica di un vissuto sociale che va preservato". Tra le opere protagoniste degli interventi di restauro a cui i visitatori della design week avranno la possibilità di assistere: la lampada Pipistrello di Gae Aulenti, la libreria Glifo di Enzo Mari, il divano Tramonto a New York di Gaetano Pesce e la Lampada di Milo di Alessandro Mendini.





