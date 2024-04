La Scala ricorda Carla Fracci, successo per il 3/o Gala di danza

Tutto esaurito questa sera alla Scala di Milano per il Gala Fracci, l'omaggio alla leggendaria stella della danza morta il 27 maggio del 2021 all'età di 84 anni. Un tributo voluto dal direttore Manuel Legris che anche per questa edizione ha portato sul palco Étoile, i Primi ballerini, i Solisti e tutto il suo Corpo di ballo, oltre a numerosi artisti ospiti nazionali e internazionali.

Il vedovo della danzatrice, Beppe Menegatti, ha inviato un messaggio ad artisti e maestranze, ricordando che 'Carla diceva sempre: bisognerebbe essere perfetti'. Ha poi voluto raccontare che aprendo il pacco di libri inviatogli dagli Amici della Scala e dedicati agli scenografi scaligeri, uno è caduto e si è aperto proprio su una immagine della ballerina in uno splendido costume bianco disegnato da Anna Anni per Il Bacio della fata, il balletto rappresentato alla Scala nel 1975. In quella foto 'Carla accarezza un bambino, come per donargli una benedizione'.

Il Gala è stato aperto da un estratto dal II atto de Il lago dei cigni, eseguito da Maria Celeste Losa e Timofej Andrijashenko, nella versione registica di Rudolf Nureyev, con il quale Carla Fracci aveva ballato più volte. In scaletta, tra le 12 coreografie previste per il Gala, Roberto Bolle con un pezzo di Patrick de Bana, su musica di Ezio Bosso, intitolato In Your Black Eyes. Quindi Nicoletta Manni, da pochi mesi nominata étoile scaligera, con La Luna, pensata da Maurice Béjart per Luciana Savignano, che a fine esibizione è salita sul palco, applauditissima, accanto all'interprete. In scena anche artisti ospiti come Marianela Nunez, Olga Smirnova, Vadim Muntagirov e Jacopo Tissi. In omaggio a Carla Fracci, da ieri le è stata intitolata la sala prove del ballo all'ottavo piano della nuova torre di via Verdi della Scala.



