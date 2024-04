Inaugurata a Brescia la quarta edizione di Cosmodonna

Inaugurata la quarta edizione di Cosmodonna, manifestazione in programma fino al 22 aprile al Brixia Forum di Brescia, dedicata interamente all'universo femminile con numerose aree tematiche. L'obiettivo, come spiegano gli organizzatori, è "coinvolgere le visitatrici in un'esperienza unica dove sarà possibile scoprire e conoscere, le più avanzate e innovative creazioni: che si tratti di salute o bellezza, cosmetici o benessere, moda sartoriale, scarpe su misura o gioielli e accessori, profumi o oggettistica oltre alle aree experience che permetteranno di vivere una vera esperienza immersiva in ambito beauty, fashion, lifestyle, salute e prevenzione".

"Al centro di questa nuova edizione di Cosmodonna - spiega l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi - due tematiche rilevanti come la salute femminile, grazie ad un'area dedicata e con dei medici specializzati, ma anche la formazione che rappresenta una delle grandi sfide che Regione Lombardia sta affrontando attraverso misure e sostegni mirati anche per le donne più fragili.

Cosmodonna - aggiunge l'assessore - è l'unica manifestazione che racchiude tante sfaccettature mettendo la donna al centro, un universo intero che parla alle donne e pensa alle donne anche in ambito lavorativo e Regione Lombardia è onorata di avere sul territorio lombardo un evento che parla rosa. A giungo usciremo con una misura per il ritorno al mondo del lavoro di ogni donna dopo una maternità o dopo un periodo da caregiver".

"Quindicimila mq di esposizione, 300 espositori e 6 aree esperienziali: questi i numeri di Cosmodonna - spiega Mara Franceschini, project manager di Cosmodonna - un progetto totalmente dedicato al mondo femminile dove ogni donna potrà scoprire i prodotti, divertirsi e imparare. Novità di quest'anno la Health experience dove sarà possibile fare dei consulti gratuiti con medici professionisti di diversi ambiti".



