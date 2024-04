Il gruppo Bracco avvia una presenza diretta in Giappone

Il gruppo Bracco, azienda italiana attiva nella diagnostica per immagini, da questo mese inizia a operare direttamente sul mercato giapponese. La neonata Bracco Japan ha gradualmente preso il posto di Bracco Eisai, la joint-venture nata nel 1990 e passata attraverso due rinnovi.

"La nostra collaborazione è stato un lungo viaggio fatto insieme che ha portato grandi risultati", ha scritto Diana Bracco, presidente e ceo del gruppo italiano, in una lettera al presidente di Eisai, Haruo Naito.

"Oggi siamo onorati di rafforzare questi legami operando in modo diretto con una nostra nuova società completamente autonoma - ha affermato Fulvio Renoldi Bracco, vice presidente e ceo di Bracco Imaging -. Il Giappone rappresenta un mercato strategico per noi, sia per l'elevata età media della popolazione sia per la diffusa cultura della prevenzione presente in tutto il Paese e supportata da un sistema sanitario avanzatissimo, in particolare nel campo dell'imaging diagnostico. Un mercato che crescerà molto rapidamente così come quello dell'intera regione Asia-Pacifico".

Per il gruppo Bracco i mercati più importanti sono attualmente gli Stati Uniti e la Cina. Presto il Giappone potrebbe diventare il terzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA