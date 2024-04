I partigiani diventano murales alla Cittadella degli Archivi

Giovanni Pesce, il comandante partigiano che con il nome di Visone è stato uno dei protagonisti della Liberazione di Milano, sua moglie Onorina Brambilla, meglio conosciuta come Nori Pesce - partigiana deportata in Germania - Carla Capponi, che ha avuto un ruolo importante nei combattimenti a Roma prima di diventare deputata del Pci, sono i protagonisti del murales che domani verrà inaugurato su uno dai muri della Cittadella degli Archivi, in via Gregorovius, nel quartiere di Niguarda.

Autore dell'opera 'Manifesti della Resistenza 1945-1985' è l'artista milanese Ratzo (Davide Ratti), del Collettivo VolksWriterz che l'ha realizzata in collaborazione con l'Associazione "Another Scratch in the Wall" ed è un tributo della città alla sua storia partigiana, con un particolare omaggio alle donne della Resistenza.

A fare da sfondo ai tre volti è la bandiera dei Gap con accanto una teoria di bandiere rosse, che rimandano a "Festa Cinese" di Mario Schifano e "i Funerali di Togliatti" di Renato Guttuso, sotto le barricate che riprendono quelle immortalate nelle foto e nella documentazione degli cittadella degli archivi comunali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA