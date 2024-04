Scontro fra due auto a Milano, morta un'anziana di 78 anni

Una donna di 78 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco prima di mezzogiorno alla periferia Nord di Milano in viale Alcide De Gasperi, all'altezza di via Grosio.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale intervenuta sul posto con vigili del fuoco e ambulanza, l'anziana non ha rispettato la precedenza e per questo la sua auto si è scontrata con un'altra macchina. L'anziana era già in arresto cardiaco quando sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarla mentre la trasportavano all'ospedale San Carlo ma per lei non c'è stato nulla da fare se non dichiarare il decesso.



