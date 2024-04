Nei Tg aumentano le news sulle diversity, ma come problema

Cresce nel 2023, nei TG italiani, l'incidenza di notizie sulle 'diversity' - in particolare etnia e questioni razziali, genere e identità - ma per lo più in situazioni emergenziali, criminose, problematiche. Lo evidenzia il 'Diversity Media Report 2024', la ricerca annuale sulla rappresentazione delle diversità nei media italiani di informazione e intrattenimento, condotta da Fondazione Diversity e presentata oggi a Palazzo Marino.

Secondo la ricerca condotta in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia è ancora troppo basso lo spazio dato alle persone di categorie sottorappresentate in servizi inerenti Questioni sociali e Diritti e nelle cosiddette Soft news (costume e società). Disabilità, LGBT+ e Aspetto Fisico - segnala la Fondazione - sono ancora i grandi assenti nei TG, mentre nei prodotti di intrattenimento la narrazione ricorre spesso a toni paternalistici o sensazionalistici. Segnali di evoluzione arrivano da cinema, serie young, podcast, programmi radio e digital, mentre fiore all'occhiello della rappresentazione inclusiva sono le serie tv straniere.

Come ogni anno, i programmi emersi dalla ricerca entrano in nomination per i Diversity Media Awards 2024, una serata evento benefica condotta da Francesca Michielin e da Ema Stokholma, in scena il 28 maggio al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano e trasmessa anche quest'anno su Rai1, il 28 giugno in seconda serata. In nomination come miglior film italiano 'C'è ancora domani' di Paola Cortellesi, 'Io Capitano', 'L'ultima volta che siamo stati bambini' di Claudio Bisio, 'Mi fanno male i capelli' di Roberta Torre, 'Nata per te' di Fabio Mollo e 'Stranizza d'amuri' di Giuseppe Fiorello. Tra le serie tv italiane se la giocheranno Gigolò per caso, La legge di Lidia Poët, Love Club e Questo mondo non mi renderà cattivo. Amalia Ercoli Finzi, prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica, Chiara Bordi, giovane attrice che si è fatta conoscere in serie come Prisma e I fantastici cinque, il rapper italo-tunisino Ghali, Jakub Jankto, uno dei pochissimi calciatori che ha fatto coming out rispetto al suo orientamento sessuale, Luciana Littizzetto e Paola Cortellesi sono invece i 5 candidati a personaggio dell'anno.



