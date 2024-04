Evase da ospedale a Milano, detenuto si uccide in carcere

E' stato trovato morto ieri sera in carcere a Como Nazim Mordjane, il detenuto di 32 anni di origine palestinese che, il 21 settembre scorso, era evaso dall'ospedale San Paolo di Milano lanciandosi da una finestra e provocando il grave ferimento di un agente di polizia, che mentre tentava di bloccarlo era caduto picchiando la testa.

L'uomo, secondo la prima ricostruzione, si è ucciso inalando il gas di una bomboletta da campeggio. La notizia è stata resa nota dal sindacato penitenziario Uilpa e confermata da ambienti investigativi. Mordjane era in carcere dall'agosto 2023 per il furto di un Rolex a Milano; in settembre era stato ricoverato in ospedale dopo una rissa tra detenuti e da lì, la mattina del 21 settembre, è riuscito a evadere e a fuggire in Svizzera.

Rintracciato a Ginevra il 6 ottobre, è stato arrestato ed estradato in Italia. In cella l'uomo avrebbe già tentato di uccidersi.



