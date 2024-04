Di Gregorio: 'La Nazionale resta il mio sogno'

"La Nazionale sicuramente è un sogno. Se mi pesa non essere stato ancora convocato? No, anche perché la qualità dei portieri è altissima. Chi è oggi in Nazionale è forte, le scelte sono dell'allenatore, io ho il sogno di arrivarci e continuo a lavorare per realizzarlo".

Queste le parole di Michele Di Gregorio, portiere del Monza, intervenuto con il centrocampista Patrick Ciurria all'evento organizzato nella palestra FictActiv del capoluogo brianzolo. Di Gregorio ha poi parlato del proprio futuro, lui che è spesso accostato a big del campionato: "Fa piacere, ma ho un contratto con il Monza e finché sarò qua penserò solo al Monza. Poi vedremo quando sarà finito il campionato se ci sarà qualcosa o meno. Il futuro di Palladino?", ha proseguito Di Gregorio, rispondendo a una domanda sul futuro del tecnico. "Quale sarà il futuro non lo so, ora è concentrato anche lui come noi tutti.

Abbiamo un finale di campionato difficile, lo sappiamo. Ma è stimolante affrontare le squadre forti e vogliamo farci trovare pronti", ha concluso Di Gregorio.



