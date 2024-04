Bergamo dedica una piazza a Giorgio Gaber

A ventun anni dalla sua scomparsa, la città di Bergamo si prepara a rendere omaggio a Giorgio Gaber con due eventi in programma sabato 20 aprile: l'intitolazione di una piazza e uno spettacolo teatrale patrocinato dalla Fondazione Gaber.

L'appuntamento è alle 16.15 presso l'area pedonale di interconnessione tra Via Suardi, Via Da Campione e Via Amadeo per l'omaggio che il comune di Bergamo ha voluto rendere alla memoria del Signor G. A seguire, alle 17, presso l'Auditorium del Liceo Mascheroni andrà in scena lo spettacolo "Io quella volta l' avevo 25 anni", l'ultimo testo in prosa scritto da Giorgio Gaber e Sandro Luporini alla fine degli anni '90. Il protagonista di questo monologo, sempre idealmente venticinquenne, rievoca avvenimenti vissuti in prima persona nei decenni dagli anni '40 al 2000. Il testo sarà interpretato dall'attore Francesco Centorame accompagnato al piano da Laura Baldassarre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA