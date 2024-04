A Milano riqualificate ed ecologiche le torri Aler alla Barona

Terminati i lavori di riqualificazione, ora le torri Aler di via Russoli a Milano, che ospitano 187 alloggi, hanno non solo un nuovo look ma anche una nuova sostenibilità grazie ai pannelli fotovoltaici, al cappotto termico realizzato in un materiale ricavato dagli scarti del riso, una nuova centrale termica, serramenti isolanti e contabilizzazione di calore che hanno permesso di ottenere la classe energetica A.

Si tratta di un intervento, finanziato con 15 milioni di euro, che "può diventare un modello di edilizia residenziale pubblica da replicare altrove, sia in termini di sostenibilità ambientale sia per quanto riguarda la qualità dell'abitare" secondo il governatore Attilio Fontana che ha partecipato all'inaugurazione insieme all'assessore regionale alla Casa Paolo Franco, al presidente di Aler Milano Matteo Mognaschi e il presidente e AD di A2A Calore e Servizi Luca Rigoni.

E' una riqualificazione, ha aggiunto, "che va nella direzione della sostenibilità, del vivere meglio e della socialità, grazie agli spazi comuni che vengono messi a disposizione. Continuiamo a lavorare per offrire alloggi sempre migliori e rispondere ai bisogni dei cittadini. Grazie anche ai residenti che hanno collaborato per concretizzare tutto questo".

Fra i nuovi spazi, ci sono quelli ricavati sui tetti piani, dove sono state realizzate aree comuni adibite a giardini e spazi verdi, attraverso la coibentazione delle coperture con il sistema 'a tetto caldo' che consente la finitura con verde pensile: "Questo dimostra ulteriormente - ha osservato Franco - l'attenzione per l'aspetto della socialità e della condivisione.

Sono lieto che i residenti apprezzino le novità e l'importante lavoro messo in atto".



