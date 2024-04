Appalusi alla Scala per Cavalleria rusticana e Pagliacci

Calorosi applausi ieri sera alla Scala per Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, nello spettacolo ormai supercollaudato a firma di Mario Martone che lo ha realizzato nel 2011 (direttore Harding) e già ripreso con successo nel 2014 (solo Cavalleria insieme al balletto in un atto 'Le spectre de la rose) e nel 2015. Questa volta era sul podio Giampaolo Bisanti che ha ricevuto, fra gli applausi anche un paio di isolati 'buu'.

Consensi completi invece per il coro (guidato da Alberto Malazzi), il coro di voci bianche dell'Accademia della Scala, i sei acrobati e le due compagnie di canto.

Per 'Cavalleria' i più applauditi sono stati la Santuzza di Elina Garanca e il Turiddu di Brian Jagde; apprezzati dal pubblico anche Francesca Di Sauro (Lola), Elena Zilio (Lucia) e Amartuvshin Enkhbat (Alfio). Per Pagliacci, molti applausi ha ricevuto Fabio Sartori (Canio), Amartuvshin Enkhbat (Tonio), Irina Lungu (Nedda) e poi Jinxu Xiaou (Peppe), Mattia Olivieri (Silvio), Gabriele Valsecchi e Luigi Albani.



