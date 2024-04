Sala, Salone del Mobile e Design Week sono l'identità di Milano

Il Salone del mobile e la Design week "sono ormai l'identità di Milano, di questa città e una identità di cui i milanesi sono orgogliosi, come dimostra la grande partecipazione". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala intervenendo all'inaugurazione della 62/a edizione del Salone del Mobile alla Fiera di Milano a Rho.

"Chi non vorrebbe avere il Salone, che è un ritorno da tanti punti di vista - ha aggiunto -. Questa eccellenza è un patrimonio prezioso ma dobbiamo alimentarlo e sostenerlo, anno dopo anno, con il lavoro tra istituzioni, imprese. università e tessuto economico". Infatti, come ha sottolineato Sala, "nulla ci è dato in eterno, a volte provo fastidio per chi dà per scontate le cose che abbiamo a Milano - ha concluso -, bastano alcune scelte sbagliate e si torna indietro".



