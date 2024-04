Romani, innovazione è la parola chiave del Salone del Mobile

"Innovazione è la parola chiave del Salone del Mobile" secondo il presidente del Consiglio regionale della Lombarda Federico Romani, che ha partecipato all'inaugurazione della 62esima edizione della kermesse.

"L'innovazione - ha aggiunto - è un carattere fortemente connaturato al Dna delle aziende lombarde, dei brand e dei designer che ogni giorno affrontano le sfide del mercato con il proprio lavoro, la propria creatività, con coraggio e determinazione. Con un'attenzione particolare alla sostenibilità che, per le nostre aziende, si fonda sul rispetto dell'ambiente e sulla capacità di investire per lo sviluppo economico e sociale delle nostre comunità".

Tra gli stand di questa edizione del Salone "si respira un'aria di fiducia e ottimismo - ha evidenziato Romani -. Quello del legno-arredo è un settore strategico per l'economia italiana e uno degli asset portanti del sistema Lombardia: l'Italia ha bisogno di questi imprenditori che con la loro passione, le loro idee e la loro energia rendono il Paese competitivo sui mercati di tutto il mondo".

Al Salone "ci sono donne e uomini capaci di immaginare il futuro con coraggio, con la capacità di trovare soluzioni nuove e di dare forma alle idee. È questa la benzina della nostra economia".



