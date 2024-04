Sono già centinaia le persone in coda alla Fiera di Milano a Rho per visitare la 62esima edizione del Salone del Mobile che prende il via oggi, fino a domenica. I cancelli della fiera hanno aperto alle 9 e già poco dopo si è formata una coda ai controlli di sicurezza, necessari per accedere a ogni manifestazione fieristica. Il taglio del nastro alla presenza delle istituzioni e dei vertici del Salone del Mobile e di Federlegnoarredo è previsto alle 11.



