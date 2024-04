'Design Beyond East and West' in mostra all'Adi Museum

Apre, in occasione della Milano Design Week, all'ADI Design Museum - Compasso D'Oro la mostra "Design Beyond East and West", organizzata dal Centro di Cultura Orientale e Design (Ocdc) e dall'Adi in collaborazione con le Ambasciate di Italia e Corea del Sud per celebrare il 140/o anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

"Design Beyond East and West" è una mostra collaborativa che presenta progetti che racchiudono l'estetica sia orientale che occidentale, intorno al tema "Ottchil Furniture and Design".

Infatti, i mobili e gli oggetti esposti sono stati realizzati appositamente per la mostra fondendo le moderne tecniche di produzione con i metodi tradizionali, ampliando in modo significativo l'uso dell'Ottchil, una lacca tradizionale coreana ricavata dalla linfa dell'albero Ott-chil. Un materiale senza tempo, sostenibile perché privo di additivi chimici, che si distingue per la sua durevolezza e bellezza naturale.

La mostra rende anche omaggio ad Alessandro Mendini, che ha collaborato e contribuito all'industria e alle organizzazioni del design coreano per oltre 20 anni, e a Stefano Giovannoni, che ha collaborato con l'industria del design coreano e a molte mostre di design come la Gwangju Design Biennale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA