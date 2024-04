Da Pesaro a Milano la sonosfera per ascoltare gli ecosistemi

Un teatro unico al mondo per l'ascolto profondo di ecosistemi e musica: è la Sonosfera che Pesaro Capitale Italiana Della Cultura 2024 porta all'Università Cattolica per la Design Week, con il progetto 'Fragments of Extinction /Frammenti di estinzione - Il Patrimonio Sonoro degli Ecosistemi', del ricercatore e compositore eco-acustico David Monacchi.

Installata nel Cortile d'Onore Pio VII dell'Università, che per la prima volta apre le porte alla Milano Design Week, la Sonosfera studia e propone i paesaggi sonori delle foreste primarie equatoriali registrati da Monacchi durante le spedizioni in tutto il pianeta. L'esperienza diretta e in tempo reale del suono degli ecosistemi che si vive all'interno della Sonosfera si propone come strumento di consapevolezza verso il cambio di paradigma e la transizione ecologica. Il pubblico è seduto in una doppia cavea simile a un anfiteatro, isolato dall'esterno e completamente fono-assorbente all'interno. Il suono proviene da 45 altoparlanti che si combinano creando al centro un campo sonoro sferico molto prossimo alla realtà, mentre gli spettrogrammi del suono e i contenuti audiovisivi sono proiettati a 360 gradi ad altissima definizione per un'immersione totale nel panorama sonoro e visivo.

"La Sonosfera è un patrimonio mobile unico al mondo, costruito non solo per la nostra città, ma per l'Italia e l'Europa intera" ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

"Per l'Università Cattolica ampio suscitando emozione e sorpresa - ha aggiunto il Rettore Franco Anelli - l'adempimento della missione di elaborazione e trasmissione delle conoscenze non è pensabile senza una costante attenzione ai progetti culturali e scientifici più moderni e originali, capaci di raggiungere un pubblico. È il caso dell'affascinante progetto di Sonosfera; un'esperienza straordinaria che siamo lieti di offrire ai nostri studenti e alla cittadinanza milanese, grazie all'inserimento dell'iniziativa nelle attività del FuoriSalone. È motivo di grande orgoglio per l'Ateneo partecipare, per la prima volta a un evento che, esempio di creatività e innovazione, è ormai parte dell'identità della città di Milano".

Sarà possibile sperimentare l'ascolto profondo e immersivo di Frammenti di Estinzione, ogni 30 minuti, da oggi al 28 aprile, con ingresso gratuito su prenotazione.



