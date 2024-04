Alla Design Week l'atlante dell'accoglienza dei senza dimora

E' uno skyline della città solidale e dei suoi luoghi cardine dedicati alle persone senza dimora - mense, dormitori, luoghi di accoglienza e di ascolto di diverso livello - l'Atlante dell'Accoglienza, l'installazione realizzata dall'associazione benefica "Cena dell'Amicizia" per la Design Week.

L'opera si propone di fornire una panoramica dei luoghi e degli interventi realizzati da chi opera nel settore dell'accoglienza e della solidarietà, per offrire una panoramica dei servizi strutturati a Milano per rispondere ai bisogni delle Persone senza dimora. Il progetto ha l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico in genere, ma anche di stimolare il mondo del design a un approccio etico, attento alla fragilità e all'accessibilità, ma anche all'uso di materiali riciclati, di processi produttivi efficienti e prodotti a lunga durata, in linea con il tema "Materia Natura" del Fuorisalone 2024.

L'evento vede inoltre il contributo di giovani designer e studenti di scuole di design milanesi che propongono in questo spazio progetti di design solidale, prototipi e sketch di oggetti originali dedicati a persone che vivono in strada o in difficoltà.

L'indagine racContami - un progetto promosso dal Comune di Milano e realizzato in collaborazione con la Fondazione Ing.

Rodolfo Debenedetti - nel giugno 2023 ha contato 2.021 persone senza dimora di cui 1.001 che vivevano in strada e 1.020 in strutture di accoglienza notturna.



