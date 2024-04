Al via il Salone del Mobile, evoluzione tra design e cultura

(di Michela Nana) Alle 9 del mattino erano già centinaia le persone in coda per visitare la 62/a edizione del Salone del Mobile che ha preso il via alla Fiera di Milano a Rho, nel segno della parola chiave 'evoluzione'. L'evento di riferimento a livello mondiale per l'arredamento e il design si preannuncia già un successo se si guarda ai dati della biglietteria, vicini ad un numero record di visitatori da 130 Paesi. "Ci aspettiamo un grande successo - ha commentato la presidente dell'evento Maria Porro al taglio del nastro -, anche per le biennali della cucina e del bagno. Con un'alta qualità di prodotti, nel rispetto del pianeta, e una grande piattaforma di networking commerciale".

Sono oltre 1.950 gli espositori da 35 Paesi, 185 brand tra debutti e ritorni. Un focus sul design della cucina e del bagno; 25 anni di SaloneSatellite e un biglietto speciale per gli studenti a 15 euro. Con in più una proposta culturale diffusa in tutti i padiglioni che ha il suo cuore nell'installazione 'A Thinking Room', progettata da David Lynch, il celebre regista dell'inconscio. Si tratta di due 'stanze del pensiero', speculari, immaginate come porte simboliche da attraversare per immergersi nella manifestazione. Al taglio del nastro il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso, che ha sottolineato come "fare politica industriale italiana come ci avete insegnato voi significa fare il brand dell'Italia". Il Salone del Mobile "può esistere solo a Milano. Quel prodotto si può fare solo in Italia, perché è frutto di investimenti dell'arte e di una storia millenaria - ha aggiunto -che ha fatto del lavoro creativo e dell'innovazione gli elementi di forza della sua identità, che sono i binari su cui si regge la sfida dell'Italia e del lavoro italiano nel mondo". Mentre la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha evidenziato come il Salone del Mobile è un "grande aiuto e un volano per il turismo nazionale".

Di "eccellenza italiana da 62 anni che intercetta il futuro e lo plasma", ha invece parlato il presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali. Al taglio del nastro anche il governatore lombardo Attilio Fontana e il sindaco della città Giuseppe Sala.

Il Salone del Mobile per questa 62/a edizione ha puntato sulle neuroscienze per rinnovare il percorso espositivo, nel segno del risparmio di energia (fisica e di pensiero) ai visitatori, maggior chiarezza dei percorsi, equilibrata visibilità e riconoscibilità per tutti gli espositori. Focus e grande attenzione anche alla sostenibilità con l'installazione 'Under the Surface' che si trova al Salone internazionale del bagno. Una grande isola sommersa, simbolo evocativo dell'acqua quale fonte di vita, che induce a riflettere sull'importanza cruciale delle risorse idriche globali e sulla loro conservazione. Non manca come ogni anno l'attenzione ai giovani designer, sono 600 i protagonisti del SaloneSatellite che celebreranno i 25 anni della manifestazione. Tema di quest'anno è 'Connecting Design since 1998', a sottolineare il valore di hub e incubatore di connessioni e relazioni tra professionisti in erba e aziende di tutto il mondo.



