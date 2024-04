Al Salone del Mobile EuroCucina celebra il cibo come emozione

L'edizione del Salone del Mobile n.62 inaugurata stamattina nei padiglioni di Fiera Milano a Rho Pero segna anche il ritorno delle biennali EuroCucina e Salone Internazionale del Bagno.

Per EuroCucina prende inoltre il via All You Have Ever Wanted to Know About Food Design in Six Performances, il Progetto Speciale per Technology For the Kitchen, in programma fino al 21 aprile negli spazi della Food Design Arena.

Protagonisti, sei food magazine internazionali, insieme a performer, artisti, designer e chef da tutto il mondo, per celebrare il cibo come simbolo di resilienza, emozione e meraviglia, materia di progetto. Primo appuntamento con il magazine statunitense Family Style, che racconta come i cibi possano essere "Objects of Affection" con Sophia Roe, chef, food editor e vincitrice del James Beard Award e i designer olandesi di Studio Drift, Lonneke Gordijn e Ralph Nauta. Sempre oggi in Triennale Milano apre Universo Satellite. 25 anni del SaloneSatellite: la grande mostra che festeggia il compleanno della vetrina under 35 del Salone ideata e curata da Marva Griffin nel 1998.



