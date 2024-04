Ac Sondrio, Rally Coppa Valtellina festeggia 70 anni

Dal 22 al 23 giugno andrà in scena la 67° edizione del Rally Coppa Valtellina, che festeggerà i 70 anni dalla prima edizione. Una gara valida per la Coppa Italia zona 3, il Trofeo Regionale delle Province Lombarde e per l'R Italian Trophy.

La Valtellina ospita infatti la seconda gara più longeva dei rally in Italia, ed è prossima ad accogliere le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

Per festeggiare i sette decenni dalla prima edizione, AC Sondrio ha studiato un format inedito che vede il Comprensorio Turistico Valmalenco come cuore della manifestazione che ospiterà diversi momenti, dalle verifiche sportive e tecniche al briefing sino al parco assistenza e alla presentazione degli equipaggi in stile "Sky World Cup", nonché la prova "Valmalenco Show", da ripetersi due volte. Per facilitare gli spostamenti di equipaggi, addetti ai lavori e pubblico, l'organizzazione ha predisposto un servizio navette gratuito da/per i punti nevralgici della manifestazione.

Il percorso, di oltre 70 chilometri cronometrati divisi in dieci prove speciali, riprende prove che hanno fatto la storia degli anni '70, come Castello dell'Acqua e Carona sul versante orobico della valle e altre di recente formazione sul versante montano retico come la come la Ps "Berbenno/Buglio new format".

Già nella giornata di sabato 22 giugno sono in programma cinque prove cronometrate così come anche la domenica.

Le iscrizioni apriranno il 21 maggio e la chiusura prevista è per mercoledì 12 giugno, salvo proroghe che verranno comunicate a tempo debito.



