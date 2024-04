Un carro 'amato' nel cortile della Statale alla Design Week

Un carro amato e non armato è al centro dell'installazione "Door is Love" dell'artista Marco Nereo Rotelli, che spicca nel cortile d'onore dell'Università dego Studi, all'interno della grande mostra-evento Interni Cross Vision. Il progetto creativo è stato realizzato dalla società benefit Ever in Art per Bertolotto Spa. L'opera raffigura un grande portale, formato da 46 porte verniciate d'oro, le cui superfici sono decorate da versi poetici sull'amore. Questo grande sfondo d'oro si fonde con un vero carro armato dipinto di blu, in una metamorfosi che lo trasforma in un "carro a(r)mato", non più espressione di guerra. "L'installazione vuole essere un paradosso, una provocazione, dove arte e design si uniscono per portare un messaggio di pace", sottolinea Celia Stefania Centonze, partner di Ever in Art, società che ha prodotto il concept. All'inaugurazione ufficiale del 17 aprile è atteso Riccardo Valentini, premio Nobel per la pace e guru sulle tematiche della sostenibilità: "Lo sforzo di pace a cui tutti oggi siamo chiamati - il suo messaggio - non può prescindere da una ritrovata unione tra l'uomo e la Natura. Non esisteranno più guerre tra gli uomini se non ci sarà più un Pianeta da vivere.

Il più urgente atto d'amore oggi è per la nostra "casa comune". La collaborazione tra Bertolotto, Ever in Art e l'artista Marco Nereo Rotelli darà origine a maggio a un'edizione speciale di opere d'autore. "Door is Love" diventerà così una collezione esclusiva di 10 porte con incisi versi poetici diversi, caratterizzati dalla cifra stilistica di Marco Nereo Rotelli.





