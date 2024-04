Molotov distrugge l'auto di un carabiniere davanti alla caserma

Una molotov è stata lanciata durante la notte contro l'auto privata di un carabiniere che era parcheggiata davanti alla stazione dei carabinieri a Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio, dove il militare proprietario della vettura presta servizio.

L'episodio è avvenuto nella notte fra sabato e domenica e ne è stata data notizia oggi. La vettura è stata distrutta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il prefetto di Sondrio, Roberto Bolognesi, sta incontrando in queste ore i carabinieri della stazione. Le indagini si stanno concentrando sull'analisi delle immagini delle telecamere poste attorno all'edificio.



