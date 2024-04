L'Amazing Walk di Amazon alla Design Week

Un sentiero sospeso sull'acqua porta all'interno di una montagna sfaccettata, alla scoperta di prodotti di arredo e design per la casa: è "The Amazing Walk", l'installazione inaugurata oggi da Amazon presso il Cortile della Farmacia dell'Università degli Studi di Milano, nell'ambito della mostra-evento Interni Cross Vision.

Ideata dallo studio MAD Architects, l'installazione custodisce al suo interno una selezione di prodotti di arredo e di design per la casa disponibili su Amazon.it, che i visitatori potranno scoprire fino al 28 aprile. L'invito è a lasciarsi trasportare in un suggestivo scenario dove la maestosità di una montagna si riflette su uno specchio d'acqua, e vivere un'esperienza immersiva alla scoperta dell'ampia selezione di prodotti per la casa, l'arredamento, l'illuminazione, la smart home e accessori tecnologici, da quelli più accessibili a quelli più ricercati. "Vogliamo introdurre i nostri visitatori alla meraviglia, quella - spiega Michele Marini, direttore per l'Europa delle categorie arredamento e grandi elettrodomestici Amazon - di una montagna, che rappresenta una metafora di come si attraversa il nostro sito per la selezione dei prodotti. La nostra vetrina di prodotti di design è dedicata alla sostenibilità, al made in Italy e alla tecnologia. In particolare ci soffermiamo sull'economia circolare con prodotti di seconda mano, all'interno dell'installazione - dice ancora Marini - c'è un interessante gioco con due lampadine, dove sfidiamo i visitatori a scoprire qual è quella nuova e quale quella usata". Tra i prodotti esposti sono infatti presenti proposte dalla vetrina Amazon Seconda Mano e parte del programma Climate Pledge Friendly, per mostrare ai visitatori come ognuno possa compiere scelte consapevoli quando acquista su Amazon.

Grazie alla tecnologia, sarà possibile approfondire i servizi che Amazon mette a disposizione dei clienti per migliorare le funzionalità di ricerca, selezione e spedizione dei prodotti.

Inoltre, i visitatori potranno interagire liberamente con l'installazione attraverso un progetto di interaction design sviluppato da Studio AIRA.

L'esperienza di "The Amazing Walk" si arricchirà ulteriormente grazie a "Walk in Sound", una serie di dieci performance musicali realizzate in collaborazione con la Filarmonica della Scala e il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.



