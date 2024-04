Feltrin, 'il Salone del mobile è il Capodanno del settore'

"L'appuntamento con il Salone del Mobile è il più importante momento di business del legno-arredo, mi piace pensarlo come 'il Capodanno' del settore" che "dà il via all'anno del design": alla vigilia dell'apertura a Rho Milano Fiera il presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin spiega il valore del Salone per il settore, vetrina del 'Made in Italy".

"Come sempre, aiuterà le imprese anche a individuare nuovi mercati e nuovi target di pubblico, a partire dalle giovani generazioni che hanno imposto un cambio di prospettiva grazie ai loro criteri di acquisto. Avere una fiera internazionale come il Salone del Mobile.Milano - ha concluso - rappresenta una certezza e un valore irrinunciabile per l'intera filiera e le va dato il merito di aver saputo, in questi 62 anni, evolvere mantenendo intatte le radici".



