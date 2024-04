Europee: Vannacci, sto ancora valutando se candidarmi

"Sto ancora valutando se candidarmi alle elezioni europee. E sbaglia chi dice di avermi visto nella sede della Lega, a Bellerio". Così il generale Roberto Vannacci parlando con i giornalisti a Lamezia Terme, dove ha presentato il suo libro "Il mondo al contrario".

"Una volta che avrò sciolto le riserve sulla candidatura - ha aggiunto Vannacci - vedrò anche come comunicarlo. Io venerdì scorso, giorno in cui qualcuno ha riferito di una mia presenza a Bellerio, in realtà ero a Iesi per presentare il mio libro.

Quindi a Milano sicuramente non potevo esserci. Mi piacerebbe conoscere queste persone che dicono di avermi visto in via Bellerio e fargli rilevare l'errore che hanno sicuramente commesso".

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Vannacci ha poi confermato di "avere avuto contatti col ministro Salvini.

Contatti peraltro saltuari - ha aggiunto - così come li ho avuti con altri esponenti politici. Candidarmi alle elezioni europee sarebbe per me una sfida. E a me le sfide piacciono. Così come mi piacciono le missioni impossibili, le attività che comportano comunque un certo grado di rischio. E la candidatura è appunto una sfida che sto valutando".



