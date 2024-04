Dalla Lombardia 4 milioni per promuovere l'invecchiamento attivo

Ammontano a 4 milioni di euro le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia per favorire e promuovere l'invecchiamento attivo. La delibera approvata dalla giunta regionale intende avviare la creazione di un sistema integrato di intervento territoriale in grado di valorizzare il ruolo delle persone anziane e contrastare l'isolamento con il coinvolgimento di tutti gli stakeholders presenti sui territori.

"Stiamo lavorando - ha dichiarato l'assessore a Famiglia e Disabilità Elena Lucchini - per un patto tra generazioni che consideri le persone anziane come i protagonisti del nostro welfare. Per Regione Lombardia le misure e gli investimenti a sostegno della longevità sono centrali".

Si tratta "del primo provvedimento, che ha come principale obiettivo la sperimentazione di modelli di servizi avanzati e innovativi capaci di costruire una visione di sviluppo delle politiche dell'invecchiamento attivo nel quadro di un patto di scambio tra anziani e giovani (patto transgenerazionale)".

Le aree di intervento saranno tre, quella della socializzazione e dell'inclusione sociale; l'area dell'autonomia e del benessere e della partecipazione e della cittadinanza attiva.

Tra gli obiettivi c'è quello di creare infrastrutture sociali che possano rimanere nel tempo e che favoriscano una cultura positiva e consapevole della cura e della salute nella longevità ma anche generare alleanze nuove e durature per i territori capaci di tenere insieme le necessità sia degli anziani che dei giovani, valorizzando le esperienze e competenze di ciascuno e contrastando l'isolamento "secondo una logica preventiva e non riparativa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA