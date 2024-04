Ariete e i Marlene Kuntz per la rassegna di Milano d'estate

Daniele Silvestri, Marlene Kuntz e Ariete sono tra gli artisti che animeranno l'estate milanese con la nuova stagione di 'Estate al Castello', la rassegna di spettacoli live promossa e coordinata dal Comune di Milano nell'ambito del palinsesto 'Milano è Viva'.

Si parte il 21 giugno e sul palco del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco ci saranno 71 spettacoli live, fino all'8 settembre. Con diversi appuntamenti gratuiti e molti a prezzo calmierato (con ingresso inferiore o uguale a 15 euro), la rassegna anche quest'anno può contare su una platea di 2300 posti, che ha permesso di inserire in programma nomi del mondo musicale italiano e internazionale come Ariete, Venerus, Margherita Vicario, Calexico, The Cinematic Orchestra, Tullio De Piscopo, Yves Tumor, Marlene Kuntz, Dente, Daniele Silvestri e Cristina Donà ma anche dal mondo della divulgazione scientifica, narrativa e comica come Mario Calabresi, Massimo Recalcati, Alessandro Bergonzoni, Arianna Porcelli Sofanov.



