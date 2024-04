Al Naba le opere di 'BacteriArt' tra microbiologia e arti visive

E' stata inaugurata a Milano presso il campus della Nuova Accademia di Belle Arti (Naba), 'BacteriArt3, from invisible to visible', progetto in cui microbiologia e arti visive si incontrano per dar vita ad opere d'arte. Nell'occasione sono stati premiati i tre migliori lavori, eseguiti da studenti del Naba, da una giuria internazionale presieduta da Michelangelo Pistoletto e composta da personalità di spicco dei campi artistico e scientifico.

I giovani artisti premiati sono: Silvestro's Studio, composto da Davide Barbieri, Elisa Ceneri, Davide Militano, che si è aggiudicato il 'Premio BacteriArt' con l'opera Pseudocoralis; a Fase Log di Alessandra Redondi è andato il 'Premio Shirota' per l'approfondimento scientifico nella progettazione; a 'Spots' di Margherita Marzani è stato assegnato il 'Premio Nuove Visioni' per l'interpretazione innovativa del tema assegnato. I vincitori sono stati premiati da Yakult Italia, che per il terzo anno ha collaborato col 'BacteriArt', con un riconoscimento economico.

L'allestimento della mostra è stato curato da Letizia Mari.

Alla mostra hanno partecipato gli studenti del Triennio in Pittura e Arti Visive e del Biennio Specialistico in Arti Visive e Studi Curatoriali dell'Accademia, che hanno tradotto in opere d'arte - tra scultura, tecnologie digitali e arti performative - il ruolo del microbiota per la nostra salute. In particolare, in questa edizione si è voluto esplorare anche il collegamento tra l'insieme dei microrganismi che ci circonda e ci accompagna e le nostre relazioni interpersonali.



