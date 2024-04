Vinitaly: afflusso record al padiglione Lombardia

Vinitaly 2024 ha visto il Padiglione Lombardia emergere come una delle destinazioni più ambite dai visitatori, con un'affluenza straordinaria che ha stabilito un nuovo record di partecipazione all'apertura della fiera.

L'assessore all'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi commenta: "L'enorme interesse dimostrato dal pubblico è testimonianza dell'eccezionale prestigio e dell'attrattiva delle produzioni vinicole lombarde. La viticoltura lombarda ha continuato a espandere i suoi orizzonti, raggiungendo nel 2023 un nuovo record storico nell'export, con un valore di 327 milioni di euro e una crescita del 3,1% rispetto al 2022. Abbiamo registrato anche il traguardo dell'89% della produzione totale a denominazione o indicazione di origine nella scorsa vendemmia, confermando l'ampia scelta di qualità delle nostre cantine".

Il Padiglione Lombardia, situato al secondo piano del PalaExpo, offre 3.300 metri quadrati di spazio, con la presenza di 150 cantine rappresentative dei 14 consorzi lombardi, per un totale di oltre mille etichette in degustazione.

"È incoraggiante notare l'interesse suscitato dal nostro Padiglione Lombardia qui a Vinitaly - conclude l'assessore -.

L'affluenza di visitatori riflette il lavoro svolto per promuovere i nostri vini e la cultura enogastronomica della nostra regione. È un segnale positivo che conferma il valore delle nostre produzioni e l'attrattiva del nostro territorio.' Questi i consorzi lombardia presenti in Fiera Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, Ente Vini Bresciani, Consorzio Franciacorta, Consorzio Tutela Moscato di Scanzo, Consorzio Volontario Vino DOC San Colombano, Consorzio Montenetto, Consorzio Vini IGT Terre Lariane, Consorzio Vini Mantovani, Consorzio Tutela Lugana DOC, Consorzio Tutela Valcalepio, Consorzio Tutela Vini di Valtellina, Consorzio Valtènesi Riviera del Garda Classico e Produttori San Martino della Battaglia DOC, Consorzio Botticino DOC, Consorzio Tutela IGT Valcamonica.



