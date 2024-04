Uomo ucciso a Brescia, a sparare un ex carabiniere 78enne

Sono collegati i due episodi violenti avvenuti ieri nel tardo pomeriggio a Brescia a distanza di meno di un'ora: Giuseppe Valetti, un ex maresciallo dei carabinieri in pensione di 78 anni, ha prima ucciso un uomo di origini indiane, Satpal Singh di 54 anni, e poi con la stessa Beretta si è sparato ferendosi gravemente.

L'anziano avrebbe agito per un presunto debito, ma il figlio della vittima ha negato. "Ci aveva minacciato più volte in passato, diceva che mio fratello gli doveva del denaro per l'acquisto di un appartamento che gli aveva venduto. Nulla di vero. Mio fratello si era fatto il suo mutuo e non gli doveva proprio niente" ha raccontato, parlando con il Giornale di Brescia.



