Un egiziano di 27 anni è stato portato in ospedale ieri sera con un profondo taglio al viso causatogli, a suo dire, da uno sconosciuto che l'ha aggredito in via Candiani, alla periferia di Milano.

L'aggressore, ha raccontato la vittima agli agenti della Squadra Volante, l'avrebbe sfregiato senza una ragione.

E' stato portato all'ospedale Niguarda per curare l'ampia ferita.



