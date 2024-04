Salvini presenta il suo nuovo libro il 25 aprile a Milano

Il nuovo libro di Matteo Salvini 'Controvento' (Piemme) verrà presentato a Milano il 25 aprile, il giorno della festa della Liberazione. Nella dedica iniziale il leader della Lega ringrazia "Roberto Maroni che, con Umberto Bossi, tutto ha iniziato e tanto mi ha insegnato" sottolineando che "il coraggio e la visionarietà di chi ha fatto nascere la Lega hanno cambiato la mia vita e la storia d'Italia".

Il libro, già ordinabile su Amazon e disponibile in libreria dal 30 aprile, contiene "riflessioni politiche e personali" con un focus sulla storia della Lega e con "interi capitoli dedicati ad alcune delle personalità che più ha conosciuto e conosce".

"L'Italia capace di creare ricchezza, amica del mondo produttivo e nemica della burocrazia, moderna e federale, è da sempre il sogno di Umberto Bossi" scrive Salvini in 'Controvento'.

"Ci ha fornito il carburante giusto, le idee, le motivazioni e le parole per dirlo. Lo avevo sentito tante volte in comizio.

Mi sembrava di conoscerlo. E ripetevo dentro di me quello che avrei voluto dirgli - aggiunge - per sostenerlo e per avere un incoraggiamento".

Salvini racconta di aver conosciuto Bossi la prima volta più di trent'anni fa, nei primi anni '90, nella sede della Lega in via Vespri Siciliani. "Eravamo tanti e lui ci venne a raccontare che presto avremmo vinto le elezioni a Milano. E noi lì a pensare: questo è matto, è un visionario. Io avevo sul comodino il libro di Daniele Vimercati, 'Lombardi alla nuova crociata'.

Ma Umberto aveva ragione. 1993: il nostro Marco Formentini che batte Dalla Chiesa".



