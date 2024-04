Il Milan acciuffa il pareggio in extremis per 3-3 a Sassuolo

Prestazione opaca del Milan che agguanta in extremis il 3-3 in casa del Sassuolo. I rossoneri, forse già con la testa alla partita di ritorno della semifinale di Europa League con la Roma, vanno addirittura sotto 3-1 con i rossoverdi che cercano punti per la salvezza. I padroni di casa passano al 4' con Pinamonti e allungano sul 2-0 grazie a Laurienté in giornata di grazia. Accorcia Leao al 20'. Nella ripresa è ancora Laurentiè a portare il punteggio sul 3-1. Jovic e Okafor realizzano i due gol che valgono il pareggio. I rossoneri sono stabili al secondo posto. Il Sassuolo è a -1 dal Verona che però deve ancora giocare lunedì con l'Atalanta.





