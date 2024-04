Al via la Design Week, 1300 eventi e un Salone da record

(di Michela Nana) Oltre 1300 eventi in tutta la città e un Salone del Mobile, alla fiera di Milano-Rho, che si annuncia già con numeri incredibili per la 62esima edizione, con visitatori da 130 Paesi. Parte all'insegna dei record la prossima edizione della Design week milanese che duerà fino a domenica 21 aprile. L'appuntamento è, come sempre in città con gli appuntamenti del Fuorisalone che hanno come tema dominante 'Materia Natura'.

I veri protagonisti sono i distretti del design che saranno animati da numerosi eventi. A partire dall'Università Statale che per questa edizione presenta, con Interni, il Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka, progettato da Mario Cucinella che sarà in mostra, in scala 1:100, nella hall dell'aula magna dell'ateneo. Per il Fuorisalone sono coinvolti tutti i quartieri della città, a partire dal Brera Design District che nel suo quindicesimo anno di vita punta al record di oltre 260 eventi in calendario tra mostre, installazioni, collettive, novità di prodotto. L'area dell'Ex Macello ospiterà il Fuorisalone Festival, un evento musicale con artisti di fama internazionale e giovani talenti, che faranno risuonare la musica all'interno di una iconica cornice di architettura industriale, ormai riferimento della Design Week milanese. Il Fuorisalone andrà anche fuori Milano con uno dei progetti più amati dal pubblico, quello di Alcova che ha scelto Varedo, in Brianza, per mostrare il suo design sperimentale. Location dell'evento saranno Villa Borsani e Villa Bagatti Valsecchi: la prima perfetto esempio di architettura modernista progettata da Osvaldo Borsani durante la seconda guerra mondiale, la seconda archetipo di villa lombarda del XVII secolo. Sono 18 i quartieri coinvolti in questi eventi dove saranno aperti anche luoghi di solito chiusi perché hanno bisogno di essere riqualificati. In questa edizione si potrà ammirare la ex Casa dell'acqua, un edificio degli anni '20 nel parco Trotter di Milano, che ospiterà un allestimento immersivo e sensoriale sul tema dell'acqua. E alcuni spazi commerciali oggi dismessi di proprietà del Comune, in quartieri periferici verranno rigenerati per accogliere solo designer emergenti. Martedì 16 aprile taglio del nastro per il Salone del Mobile alla fiera di Milano Rho con "174mila metri quadrati di superficie espositiva, 1900 espositori da altri 30 Paesi - spiega la presidente del Salone Maria Porro -. Se guardiamo ai dati della biglietteria siamo vicini ad un numero record di visitatori da 130 Paesi". In questa edizione un'icona assoluta, un regista visionario come David Lynch porterà il suo omaggio al design con una installazione da lui ideata, 'Interiors by David Lynch. A Thinking Room'.

Questa sarà poi l'edizione delle biennali EuroCucina e del Salone Internazionale del Bagno, che si rinnoveranno nel layout espositivo. Per la prima volta le neuroscienze permettono di migliorare la visita, attraverso l'analisi delle reazioni neurologiche dei visitatori e il tracciato ad anello scelto per entrambe le biennali risulta così più intuitivo . Per il Salone internazionale del bagno è stata progettata l'installazione 'Under the Surface', una riflessione sull'uso dell'acqua e la sua sostenibilità. Al centro di EuroCucina, invece, un grande palcoscenico ospiterà sei food magazine internazionali che presenteranno una visione inedita sul presente e futuro degli ingredienti che la natura ci offre.



