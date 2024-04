Una monografia celebra i primi quarant'anni di Foscarini

'Per qualcuno può essere semplicemente fare luce. Foscarini 1983/2023': è il titolo della monografia edita da Corraini Edizioni che celebra i primi quarant'anni di Foscarini, azienda italiana di riferimento nel panorama internazionale dell'illuminazione decorativa di design.

Un libro - edito in italiano e inglese - che sarà presentato in anteprima domani alla design week.

La monografia è composta di sei percorsi tematici ciascuno comprensivo di un approfondimento critico e una selezione di lampade, con testimonianze e ricordi per condividere e descrivere i valori e le specificità del marchio, esaminando l'impatto all'interno del sistema design italiano.

"Vogliamo continuare a mantenere salda la nostra specificità, l'indipendenza e il nostro ruolo nella ricerca e nello sviluppo di ogni nuovo prodotto che nasce sempre a quattro mani con i designer" - afferma Carlo Urbinati, fondatore e presidente di Foscarini. "Continueremo a voler spingere il progetto sempre un po' più avanti, coscienti che questo è il nostro vero patrimonio e la nostra identità".



