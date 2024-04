Tajani, Forza Nord è un'associazione libera, non una corrente

Forza Nord, il comitato interno a Forza Italia formato da ex leghisti che punta all'elettorato del Nord, è "un'associazione libera che è stata fatta da alcuni nostri parlamentari e dirigenti che punta ad aggregare gruppi di persone che vogliono impegnarsi per la crescita del Nord del nostro Paese. Non è né una corrente né un partito, ma solo un'associazione di amici del Nord come ne abbiamo tanti anche nel Sud". Lo ha spiegato il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani.

Si tratta di "un'iniziativa positiva che vuole valorizzare il Nord dell'Italia. Ma dare un messaggio alle imprese del Nord non vuol dire che rinunciamo a quelle del Sud. Siamo un partito nazionale che punta alla crescita nazionale - ha aggiunto Tajani -. Certamente in questo ambito il Nord e il suo tessuto industriale va sostenuto. Ma non vogliamo un partito né nordista né sudista".

Forza Italia "guarda con attenzione a una politica industriale e agricola che favorisca la piena occupazione e il miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori" ha concluso Tajani.



