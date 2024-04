Milano ricorda Cini Boeri a 100 anni dalla nascita

Era un design pensato a partire dalle esigenze fisiche e psicologiche dell'individuo, per incoraggiarne l'autonomia, nello spazio e nelle relazioni, quello dei Cini Boeri, che Milano ricorda ai 100 anni dalla nascita grazie a un progetto di valorizzazione dell'Archivio che ne raccoglie l'eredità.

Le celebrazioni dedicate alla progettista Maria Cristina Mariani Dameno, conosciuta come Cini Boeri, nata il 19 giugno 1924 a Milano, madre dell'architetto Stefano dell'economista Tito, prendono il via alla Design week con la mostra "Cini Boeri nella biblioteca del parco" presentata da Triennale Milano e Archivio Cini Boeri, diretto da Giulia e Antonio Boeri. La mostra è un'occasione unica di vedere riuniti alcuni pezzi storici provenienti da collezioni private, archivi aziendali e musei che raccontano il design di Cini Boeri. La moquette rosa che caratterizzava la casa di Cini, in Piazza Sant'Ambrogio, entra simbolicamente nell'edificio della biblioteca e porta la sua dimensione domestica all'interno di un'architettura pubblica, senza interromperne l'attività.

Sempre alle Design Week, Loro Piana Interiors rende omaggio alla visione e al lavoro di Cini Boeri, con un'installazione interamente dedicata ai pezzi iconici da lei disegnati come la seduta Bobo e Bobo relax, le Pecorelle, le sedie Botolo, gli imbottiti della serie Strips (Compasso d'Oro 1979), realizzati per l'azienda Arflex e che per l'occasione "vestono" i tessuti Loro Piana.

Il percorso di valorizzazione prevede un momento conclusivo alla fine dell'anno del centenario, con una giornata di studi che vuole fare un primo punto sul lavoro della progettista, cui Triennale nel 2026 dedicherà una grande retrospettiva. Nel frattempo, a ottobre uscirà 'Cini Boeri', un documentario diretto da Maddalena Bregani, e torneranno in produzione alcuni pezzi rappresentativi del suo design, dalla borsa in nylon Invites, disegnata per Prada nel 2018 al celebre divano letto apribile come un sacco a pelo creato per Arflex.



