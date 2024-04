Inaugurata la ciclovia che collega Bergamo a Brescia

È stata inaugurata questo pomeriggio la ciclovia che collega Bergamo a Brescia, un percorso di oltre 70km, che attraversa le due province, il confine delle quali viene attraversato nel Comune di Paratico.

E proprio a Paratico, al Parco delle Erbe Danzanti, si sono unite le due carovane a due ruote - alla testa delle quali i due Sindaci dei capoluoghi Giorgio Gori e Laura Casteletti - che son partite nel primo pomeriggio rispettivamente da piazza Cittadella in Città Alta a Bergamo e da piazza della Loggia a Brescia. Ad attenderli, per il tradizionale taglio del nastro, anche il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Durante il percorso si sono uniti alla carovana anche i Sindaci dei 28 paesi attraversati dalla ciclovia.

La ciclovia è un'eredità del progetto Bergamo Brescia Capitale della Cultura, al cui centro c'era il tema della mobilità slow. Alla ciclovia si aggiunge anche la "Via delle due sorelle", 130 km di cammino che attraversano 32 comuni.

La ciclovia accompagna il ciclista nelle due Capitali lungo un percorso di 76 km, a cui si aggiungeranno 17 anelli culturali di 79 km (di cui 10 nella provincia di Bergamo) e 18 collegamenti di 24 km per un totale di 179 km complessivi. Un progetto annunciato nel febbraio 2021 a cui ha lavorato il consorzio Poliedra del Politecnico di Milano e che nei prossimi tre mesi arriverà a compimento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA