Inaugura a Gorla la nuova area boxe del Centro Sportivo Cameroni

Nasce un nuovo ring di boxe nel quartiere Gorla: verrà inaugurato mercoledì 17 aprile al Centro Sportivo Cameroni (noto anche come Fair Play Arena) di via Bechi a Milano, donato del Fondo solidale Bambini nel Cuore De Albertis Spizzico alla comunità di Gorla e a tutta la cittadinanza. "Riteniamo - affermano i fondatori Carla De Albertis e Nicolò e Luca Spizzico - che lo sport sia un potente strumento di crescita e promozione sociale. Il nostro intervento prevede l'allestimento di un'area boxe con ring e altre attrezzature e per due anni la presenza di corsi gratuiti con istruttori ed educatori perché la boxe sia allenamento, scarico positivo di aggressività, ma contemporaneamente apprendimento di regole e di rispetto". Il ring sarà inaugurato con uno special match che vedrà confrontarsi amichevolmente il donatore Nicolò Spizzico con il campione tunisino Habib Hammami.

Per contribuire alla realizzazione della biblioteca sportiva di quartiere, durante l'inaugurazione, Carla De Albertis donerà copie dei libri candidati al Premio di letteratura sportiva "Sandro Ciotti" organizzato dal Panathlon Club Milano, associazione riconosciuta dal Coni per il suo impegno a favore dello sport, di cui sarà presente il past president e giornalista Filippo Grassia.

E proprio per diffondere uno stile di vita sano verso famiglie e ragazzi verranno distribuite copie del Vademecum "Medaglie e Salute devono convivere" realizzato da Osservatorio Metropolitano di Milano con Università degli Studi di Milano Bicocca e Panathlon Club Milano.

La festa rientra nel progetto "Gorla Nà 0-99!", realizzato da ASD Sportinzona Melina Miele, Cooperativa Sociale Tempo per l'Infanzia e Cooperativa Sociale Tre Effe con il contributo di Fondazione di Comunità Milano, e mira a promuovere in modo costruttivo i diritti e i principi fondamentali dell'integrazione sociale attraverso la pratica sportiva.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA